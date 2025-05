Nocera Superiore raffica di spari contro un’auto in sosta | indagini in corso

Nocera Superiore, raffica di spari contro un'auto in sosta: indagini in corso

Attimi di tensione a Nocera Superiore, dove nella notte sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco – si parla di circa nove tra pistola e fucile – contro un'auto parcheggiata nella frazione Citola.

Sul luogo dell'accaduto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e ascoltato il proprietario del veicolo, un trentenne incensurato. L'uomo avrebbe dichiarato di non aver mai ricevuto minacce.

L'automobile è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per risalire ai responsabili del gesto, che presenta i contorni di un'intimidazione.

Fonte: SalernoToday

