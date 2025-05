Nintendo fa causa a Genki per i mockup non autorizzati di Nintendo Switch 2 mostrati al CES 2025

© Game-experience.it - Nintendo fa causa a Genki per i mockup non autorizzati di Nintendo Switch 2 mostrati al CES 2025 2025, Genki, noto produttore di accessori per console, ha sorpreso tutti presentando al proprio stand dei mockup della Nintendo Switch 2, completa di accessori compatibili, rendering 3D e persino un video promozionale. Nonostante la console non fosse ancora stata annunciata ufficialmente, Genki ha dichiarato che i propri design si basavano su un modello reale di Switch 2 non ancora rivelato al pubblico. Questa mossa ha generato enorme attenzione mediatica e confusione tra i fan, inducendo molti a credere che l’azienda avesse accesso privilegiato o fosse in qualche modo legata a Nintendo.Ma come prevedibile, Nintendo non ha affatto gradito. Grazie a The Game Post scopriamo che nel corso della giornata di ieri, il 2 maggio, ha avviato una causa legale presso il tribunale distrettuale della California, accusando Genki di violazione dei marchi registrati (“Nintendo Switch”, “Joy-Con”), pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. 🔗 Durante il CES, noto produttore di accessori per console, ha sorpreso tutti presentando al proprio stand deidella2, completa di accessori compatibili, rendering 3D e persino un video promozionale. Nonostante la console non fosse ancora stata annunciata ufficialmente,ha dichiarato che i propri design si basavano su un modello reale di2 non ancora rivelato al pubblico. Questa mossa ha generato enorme attenzione mediatica e confusione tra i fan, inducendo molti a credere che l’azienda avesse accesso privilegiato o fosse in qualche modo legata a.Ma come prevedibile,non ha affatto gradito. Grazie a The Game Post scopriamo che nel corso della giornata di ieri, il 2 maggio, ha avviato unalegale presso il tribunale distrettuale della California, accusandodi violazione dei marchi registrati (“”, “Joy-Con”), pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. 🔗 Game-experience.it

Su altri siti se ne discute

Congedi parentali per turnisti, la Uil fa causa all’Ausl Romagna - La Uil Fpl di Cesena nei prossimi giorni citerà in giudizio la AusL Romagna per il mancato riconoscimento per i dipendenti turnisti delle malattie e dei congedi parentali in giornata festiva. Lo annuncia il sindacato in una nota dai toni duri contro l’azienda sanitaria, rimarcando che si tratta di casi verificati su un campione significativo di dipendenti. Si trattrebbe di un’errata interpretazione, a giudizio della Uil Fpl, di alcune disposizioni date dall’Inps e recepite in maniera troppo rigida dal programma della gestione delle assenze e presenze dell’Ausl. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sinner, l’associazione di Djokovic attacca: “Trattamento di favore”. Poi fa causa all’Atp - Novak Djokovic ha rivolto le sue critiche a Jannik Sinner. Il campione serbo, tramite la sua associazione Professional Tennis Players Association (PTPA), sindacato da lui fondato, ha avviato un’azione legale contro le principali Federazioni del tennis. Questa causa prende spunto dal caso di presunto doping che ha coinvolto il tennista italiano. Nel documento di 163 […] L'articolo Sinner, l’associazione di Djokovic attacca: “Trattamento di favore”. 🔗sbircialanotizia.it

"Sostituita da una transgender". E la maratoneta fa causa al suo distretto scolastico - La giovane Taylor Starling ha deciso di fare causa al suo distretto scolastico e al Procuratore Generale dello Stato dopo che il suo posto in squadra è stato preso da un'atleta transgender 🔗ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nintendo muove gli avvocati per i leak di Switch 2? I piani, però, non cambiano; Nintendo ora vorrebbe fermare i leak su Switch 2; Nintendo Switch 2: nuovi dettagli da Genki, il precedente Dock non sarà compatibile?; Nintendo Switch 2: spuntano altri accessori, Dock e Joy-Con attuali sono compatibili?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nintendo fa causa a Genki per i mockup non autorizzati di Nintendo Switch 2 mostrati al CES 2025 - Durante il CES 2025, Genki, noto produttore di accessori per console, ha sorpreso tutti presentando al proprio stand dei mockup della Nintendo Switch 2, completa di accessori compatibili, rendering 3D ... 🔗msn.com

Nintendo Switch 2: oggi c'è anche il Genki Direct per scoprire i nuovi accessori - Lo show durerà circa un minuto e presenterà gli accessori per "Genki Glitch 2", nome utilizzato dall'azienda per evitare cause legali, sopratutto dopo che Nintendo ha denunciato Genki per aver ... 🔗msn.com

Perdite sul nuovo Nintendo Switch 2; Genki presenta le unità fittizie al CES 2025 - Genki ha presentato unità fittizie del Nintendo Switch 2 non annunciato al CES 2025. Il design trapelato presenta nuove funzionalità, come un pulsante “C” aggiuntivo, attacchi Joy-Con magnetici e un ... 🔗cryptopolitan.com