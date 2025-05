Nigel Farage alla conquista del Regno Unito

Regno Unito, Nigel Farage ne uscirebbe quasi certamente come il nuovo primo ministro. Siccome le votazioni politiche saranno tra qualche anno, l'ingresso del capo di Reform Uka Downing Street rimane comunque assai probabile, visto che l'onda popolare che lo sta sospingendo pare inarrestabile. Ecco i proverbiali tre indizi che fanno una prova. Primo: una candidata di Farage ha vinto un'elezione parlamentare suppletiva in un collegio vicino Liverpool (Runcorn and Helsby), un'autentica roccaforte laburista dove il partito di sinistra, meno di un anno fa, aveva vinto con ben 33 punti di vantaggio. Secondo: anche alle elezioni comunali tenutesi giovedì, terreno tradizionalmente ostico per i movimenti di opinione, la performance del partito Reform Uk è stata lusinghiera.

Regno Unito, l'estrema destra di Farage conquista un seggio in Parlamento: "Distruggeremo bipolarismo" - I sondaggi politici nel Regno Unito dimostrano l'insoddisfazione del popolo per i due partiti principali, a causa della debole crescita economica, degli alti livelli di immigrazione irregolare e dei servizi pubblici in declino. Si tratta di questioni che Nigel Farage ha promesso di sistemare, dando una nuova speranza alla popolazione britannica

Musk e Farage, il Regno Unito vuole inasprire le regole sulle donazioni elettorali: timore di interferenze elettorali per favorire l'estrema destra - Circolano voci insistenti secondo cui Elon Musk, magnate della tecnologia e co-responsabile del Dipartimento per l'Efficienza del Governo (DOGE) degli Stati Uniti, potrebbe presto lasciare il suo ruolo nell'amministrazione Trump. Secondo quanto riportato da testate come il Daily Mail, l'addio sarebbe imminente, anche se la Casa Bianca ha assicurato che completerà il proprio controverso mandato al DOGE.

Nigel Farage e l'Unione Europea che ha i giorni contati: «Giorgia Meloni deve essere più dura» - Nigel Farage si sente quasi già prossimo premier della Gran Bretagna: «I sondaggi sono incoraggianti, mi danno avanti. Sono ottimista». E dice che avrebbe preferito che Giorgia Meloni prendesse posizioni più dure contro l'Unione Europea, «che ha dimostrato di avere i giorni contati. Però ha fatto un lavoro straordinario, dando stabilità all'Italia, che non è più uno scherzo. Così ha aiutato anche me, nella corsa alla leadership».

