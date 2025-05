Niente semilibertà per l' affiliato dei La Torre | E' ancora mantenuto dal clan

Niente semilibertà nè detenzione domiciliare nè affidamento in prova per il fedelissimo dei La Torre, Aniello Pignataro, 57enne di Mondragone che sta espiando una pena di 30 anni di reclusione per associazione a delinquere di tipo magioso, plurime condotte estorsive aggravate dall'agevolazione.

