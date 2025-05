Niente Juve | arriva al posto di Inzaghi dopo l’esonero

© Calciomercato.it - Niente Juve: arriva al posto di Inzaghi dopo l’esonero Inzaghi è uno degli allenatori italiani con più mercato. Piace molto in Premier, Tottenham su tutti, e fuori dall’Europa. Precisamente in Arabia Saudita: come raccontatovi da Calciomercato.it, per il piacentino si sta muovendo l’Al-Hilal.Niente Juve: arriva al posto di Inzaghi dopo l’esonero (LaPresse) – Calciomercato.itL’Al-Hilal ha appena esonerato Jorge Jesus, destinato a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Il 70enne portoghese è stato scelto dalla Federazione dopo che è fallita, per una serie di motivi, la trattativa con Carlo Ancelotti.Proprio Ancelotti, considerato che è praticamente certo il suo addio al Real Madrid, è diventato un candidato alla panchina dell’Al-Hilal. 🔗 Assalto al tecnico dell’Inter con novità clamorose dalla Spagna: l’accordo tra le parti sarebbe molto vicino, tutti i dettagliè uno degli allenatori italiani con più mercato. Piace molto in Premier, Tottenham su tutti, e fuori dall’Europa. Precisamente in Arabia Saudita: come raccontatovi da Calciomercato.it, per il piacentino si sta muovendo l’Al-Hilal.aldi(LaPresse) – Calciomercato.itL’Al-Hilal ha appena esonerato Jorge Jesus, destinato a diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Il 70enne portoghese è stato scelto dalla Federazioneche è fallita, per una serie di motivi, la trattativa con Carlo Ancelotti.Proprio Ancelotti, considerato che è praticamente certo il suo addio al Real Madrid, è diventato un candidato alla panchina dell’Al-Hilal. 🔗 Calciomercato.it

Se ne parla anche su altri siti

Boom Juve, arriva al posto di Vlahovic: acquisto da 47 milioni - La Juve di Tudor giocherà domani con la Roma, ma prima ha scelto il sostituto di Dusan Vlahovic. Dopo aver battuto il Genoa, di fatto, la ‘nuova Juventus‘ ha di fronte a sé uno scontro diretto davvero fondamentale nella corsa al quarto posto. La ‘Vecchia Signora’ è attesa dalla gara di domani sera dello Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri. Boom Juve, arriva al posto di Vlahovic: acquisto da 47 milioni (LaPresse) tvplay. 🔗tvplay.it

Disastro Juve, esonero Thiago Motta: chi arriva al suo posto - Il tecnico bianconero rischia l’esonero dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta, ma chi potrebbe sostituirlo? Sconfitta pesantissima per la Juventus all’Allianz Stadium. Quattro gol subiti dall’Atalanta in un match dominato dagli uomini di Gian Piero Gasperini. I bianconeri escono dallo Stadium tra i fischi al termine di quella che potrebbe essere una partita crocevia per la stagione della Juventus. 🔗tvplay.it

Juve, arriva al posto di Ederson: affare low-cost - Il nome di Ederson resta uno dei più caldi in vista della sessione estiva di calciomercato: piace alla Juve e non solo Approdato in Italia poco più di tre anni fa, Ederson ha subito mostrato il suo valore e il trasferimento all’Atalanta gli ha permesso di crescere ulteriormente. Tra i centrocampisti più forti della Serie A, Ederson si appresta a vivere un finale di stagione da protagonista. Dopo aver scontato il turno di squalifica rimediato nel big match con l’Inter, il centrocampista brasiliano torna a disposizione di Gian Piero Gasperini per la sfida con la Lazio, altra gara importante ... 🔗rompipallone.it

Ne parlano su altre fonti

Niente Juve: arriva al posto di Inzaghi dopo l’esonero; Inzaghi: Thuram contro la Juve? Più no che sì; Inter-Juventus, un 4-4 da cardiopalma: Yildiz, l'incubo di Inzaghi; Thiago Motta e Inzaghi perdono il controllo durante Juve-Inter: gesti disperati nel finale di partita. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Panchina Inter, un ex Juve al posto di Simone Inzaghi: incredibile! - Simone Inzaghi vive una fase delicatissima della stagione alla guida dell'Inter. Intanto le voci sul futuro fanno discutere ... 🔗diregiovani.it

Indagine Doppia Curva: patteggiamento per Inzaghi e Calhanoglu! Ecco la sanzione per il tecnico e il centrocampista dell’Inter. Cosa sta succedendo - Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sia Inzaghi che ... (nel prossimo turno la Juve sfiderà in trasferta il Bologna). INDAGINE DOPPIA CURVA – «Il caso dei rapporti tra gli ultras ... 🔗juventusnews24.com

Arriva al posto di Inzaghi: tutto fatto con il nuovo allenatore - Arriva al posto di Inzaghi. Il momento dell’Inter è elettrizzante e delicato insieme poiché tutta la stagione si decide in una manciata di giorni. 🔗asromalive.it