Niente autopsia sul corpo di Lamine la salma sarà trasferita in Senegal

© Brindisireport.it - Niente autopsia sul corpo di Lamine, la salma sarà trasferita in Senegal autopsia disposta sul corpo di Lamine Barro, il giovane Senegalese che ha perso la vita in sella alla sua bici il Primo maggio scorso mentre tornava a casa dal lavoro. Per fare chiarezza sugli elementi utili alle indagini è bastata l'ispezione cadaverica operata dal medico. 🔗 MESAGNE - Nessunadisposta suldiBarro, il giovaneese che ha perso la vita in sella alla sua bici il Primo maggio scorso mentre tornava a casa dal lavoro. Per fare chiarezza sugli elementi utili alle indagini è bastata l'ispezione cadaverica operata dal medico. 🔗 Brindisireport.it

Niente autopsia sul corpo di Lamine, la salma sarà trasferita in Senegal

