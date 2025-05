Niente accordo | martedì 6 maggio sciopero nazionale del trasporto ferroviario

sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari, previsto per martedi’ 6 maggio, dalle 9 alle 17 a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro mobilita’ attivita’ ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato, entrambi scaduti il ??31 dicembre 2023”. Lo dichiarano in una nota Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che proseguono: “La mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si e’ ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali”. “Sollecitiamo – proseguono le tre sigle sindacali – le controparti a attivare una no-stop gia’ a partire dal 18 dello stesso 6 maggio in quanto e’ urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti. 🔗 “Confermato lodi 8 ore del personalee degli appalti ferroviari, previsto per martedi’ 6, dalle 9 alle 17 a causa del mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Contratto collettivodi lavoro mobilita’ attivita’ ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato, entrambi scaduti il ??31 dicembre 2023”. Lo dichiarano in una nota Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che proseguono: “La mobilitazione si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si e’ ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali”. “Sollecitiamo – proseguono le tre sigle sindacali – le controparti a attivare una no-stop gia’ a partire dal 18 dello stesso 6in quanto e’ urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100 mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti. 🔗 Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

Maria Corleone 2, anticipazioni seconda puntata di martedì 6 maggio 2025 - © US MediasetLe quattro puntate di Maria Corleone 2, dirette da Mauro Mancini per Clemart in collaborazione con Taodue – Gruppo Mediaset, racconteranno i conflitti morali della protagonista e dei personaggi che le vivono intorno. Ci saranno scene d’azione legate al mondo della malavita, ma anche riflessioni sull’amore e sugli instabili equilibri di un nucleo familiare calati in quel contesto. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. 🔗davidemaggio.it

Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio - Sarà un martedì nero per il trasporto ferroviario il prossimo 6 maggio 2025. E' infatti previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs L'articolo Sciopero treni: stop di 8 ore anche in Toscana martedì 6 maggio proviene da Firenze Post. 🔗.com

Sinner squalificato 3 mesi, accordo con la Wada per il clostebol: rientra il 4 maggio a Roma. «Io, tormentato da un anno» - Sinner squalificato per tre mesi. Jannik e l'Agenzia mondiale antidoping (Wada) si sono accordati sulla sanzione che il tennista dovrà scontare in merito al caso clostebol. Il... 🔗ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Niente accordo: martedì 6 maggio sciopero nazionale del trasporto ferroviario; Sciopero nazionale del personale ferroviario il 6 maggio: sindacati in allerta; NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: WEBINAR GRATUITO IL 6 MAGGIO ORE 17.30; La Spd approva accordo di coalizione e apre la strada al governo Merz. 🔗Approfondimenti da altre fonti