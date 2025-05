Nicola Magno Unarma | Inaccettabile scaricare la responsabilità sui Carabinieri per quanto accaduto il 25 aprile a Mottola

© Tarantinitime.it - Nicola Magno (Unarma): "Inaccettabile scaricare la responsabilità sui Carabinieri per quanto accaduto il 25 aprile a Mottola" Mottola, Giuseppe Scriboni, che sembrano suggerire una responsabilità diretta dei Carabinieri per quanto accaduto durante le celebrazioni del 25 aprile. Un'accusa grave e del tutto fuori luogo, che denota un tentativo Inaccettabile di scaricare su chi serve lo Stato il peso di una gestione poco chiara degli eventi istituzionali da parte delle autorità locali."Così Nicola Magno, segretario generale regionale del sindacato Unarma, interviene in merito all'episodio che ha visto alcuni cittadini impossibilitati a intonare canti della Resistenza durante la commemorazione della Liberazione, a seguito di un intervento di un militare dell'Arma."È doveroso chiarire che i Carabinieri in servizio operano nel pieno rispetto delle direttive ricevute dalle autorità competenti e nel quadro delle disposizioni prefettizie o di pubblica sicurezza, specie in giornate sensibili come il 25 aprile, quest'anno ulteriormente segnate dal lutto per la morte di Papa Francesco.

