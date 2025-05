Nico e Emanuele morti sulla Maiella Facevano canyoning trascinati via

© Repubblica.it - Nico e Emanuele morti sulla Maiella. “Facevano canyoning, trascinati via” I corpi dei due vigili del fuoco di Chieti ancora da recuperare. “Condizioni impervie”. Altri due salvi 🔗 Repubblica.it

Tragedia sulla Maiella, morti i vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone: erano dispersi da ieri a Pennapiedimonte - Si è conclusa nel peggiore dei modi la drammatica vicenda dei due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un’escursione sulle montagne della Maiella, in Abruzzo. I corpi senza vita di Nico Civitella, 43 anni, originario di Guardiagrele, ed Emanuele Capone, anch’egli 43enne, residente a Chieti, sono stati ritrovati questa mattina in una zona impervia del torrente Avello, nel territorio del comune di Pennapiedimonte. 🔗laprimapagina.it

Emanuele Capone e Nico Civitella, chi erano i vigili del fuoco morti: disposta l'autopsia. Salvi i due colleghi - I due vigili del fuoco morti a Balzolo di Pennapiedimonte (Chieti) si chiamavano Nico Civitella ed Emanuele Capone e avevano 42 anni. Altri due vigili del fuoco, Giulio De Panfilis di... 🔗ilmessaggero.it

Vigili del fuoco trovati morti in montagna, chi erano Emanuele e Nico - Due Vigili del fuoco, Emanuele Capone e Nico Civitella, entrambi di 42 anni, sono stati trovati senza vita sulla Maiella, in provincia di Chieti. I due erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile, quando si erano recati in escursione in località Balzolo di Pennapiedimonte durante una giornata di riposo. Il recupero dei loro corpi è stato effettuato grazie alle operazioni delle squadre del Soccorso Alpino, che li hanno rinvenuti poche ore fa. 🔗thesocialpost.it

Nico e Emanuele morti sulla Maiella. “Facevano canyoning, trascinati via” - BALZOLO (Chieti) – Sono scesi nella forra dell’Avello, un fiume lungo solo 19 chilometri, ma che sotto il Massiccio della Maiella scava un canyon profondo e un letto a sbalzi. Erano quattro vigili del ... 🔗repubblica.it

Vigili del Fuoco morti sulla Maiella, aperto fascicolo per omicidio colposo: a Chieti sarà lutto cittadino - La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte di Emanuele Capone e Nico Civitella, 42 anni, i due Vigili del fuoco morti ... 🔗fanpage.it

Vigili del fuoco morti, al via il recupero dei corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella: «Operazione difficile, si valuta l'uso di un aeromobile» - Proseguono le attività del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco, monitorate dal tavolo attivato in Prefettura a Chieti, per completare le operazioni di recupero delle salme dei due ... 🔗leggo.it