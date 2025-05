Nibali | Ero un ragazzino di strada il ciclismo mi ha salvato Ho perso tanto a causa del doping

Nibali, racconta in un'intervista al Corriere della Sera di come lo sport l'abbia salvato da una vita difficile in Sicilia.

Nibali: «Ero un ragazzino di strada, ho perso tanto a causa del doping»

«Ero un carusu dannificu, un bambino che combinava danni e attirava guai come un parafulmine. Una vetrata pericolante? La tiravo giù a sassate. Ho fatto esplodere con i petardi metà delle cassette delle lettere del quartiere Boccetta, il mio, ho rischiato di schiantarmi in discesa con la macchina a pedali, ho lanciato un motorino contro il muro mancando di poco una passante. Un ragazzino di strada che poteva anche prenderne una brutta, di strada. Ma grazie a mio padre e alla bicicletta ne ho imboccate altre, tutte in salita: il santuario di Dinnammare a picco sullo Stretto, Novara di Sicilia, l'etna che mi ha fatto capire che nella vita sarei stato ciclista».

