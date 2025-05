Nibali | A scuola giravano pistole ho vissuto il pizzo Dopo il Tour de France…

Vincenzo Nibali senza segreti: "Anche nella mia scuola giravano armi, amo la Sicilia ma non ho nostalgia" - “Leggendo della sparatoria di Monreale, dei tre giovani uccisi da un diciannovenne armato, ho pensato a quant’è stretto il bivio tra le direzioni che puoi prendere. Messina non era una città mafiosa o particolarmente violenta ma avevo compagni che venivano a scuola con la pistola nello zaino”. ... 🔗messinatoday.it

Vincenzo Nibali senza segreti: Anche nella mia scuola giravano armi, amo la Sicilia ma non ho nostalgia; Vincenzo Nibali: «Nella mia scuola giravano armi, lasciai la Sicilia senza rimpianti. Sono stato battuto da dopati. Dopo il Tour ho vissuto un incubo»; Nibali: "A scuola giravano pistole, ho vissuto il pizzo. Dopo il Tour de France…"; Vincenzo Nibali: dalle armi e violenza al Tour de France.

Nibali: "Battuto da dopati. Sono stato pedinato e mi sono entrati in casa, ma io sempre pulito. E il pizzo in Sicilia..." - Il grande ex rivela al Corriere: "Che incubo la popolarità dopo il Tour, dopo le vittorie non riuscivo a lasciarmi andare" ... 🔗gazzetta.it