Niasse dopo Inter-Verona | Potevamo ottenere di più Salvezza? Da ora in poi tre finali

Niasse in conferenza stampa dopo Inter-Verona terminata sul risultato di 1-0, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Inter-Verona 1-0 – LA CONFERENZA STAMPA DI NiasseOF Come stai?Niente di male, solo un colpo.Si immaginava un Verona più propositivo?Penso che abbiamo fatto bene alcune cose, che potessimo ottenere di più di questo risultato. Non siamo stati sfortunati, penso che possiamo imparare da questa partita. Mancano tre partite alla fine del campionato e questa gara ci servirà da lezione.Prossima decisiva per la Salvezza?Ragioniamo partita dopo partita, non pensiamo alla prossima fino alla fine della gara che giochiamo. Saranno tre finali e daremo tutto, partita dopo partita.Che pensi del tuo futuro?Al momento sono concentrato solamente sul Verona, so cosa devo fare fino a fine campionato e darò il massimo. 🔗 Cheikhin conferenza stampaterminata sul risultato di 1-0, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.1-0 – LA CONFERENZA STAMPA DIOF Come stai?Niente di male, solo un colpo.Si immaginava unpiù propositivo?Penso che abbiamo fatto bene alcune cose, che potessimodi più di questo risultato. Non siamo stati sfortunati, penso che possiamo imparare da questa partita. Mancano tre partite alla fine del campionato e questa gara ci servirà da lezione.Prossima decisiva per la?Ragioniamo partitapartita, non pensiamo alla prossima fino alla fine della gara che giochiamo. Saranno tree daremo tutto, partitapartita.Che pensi del tuo futuro?Al momento sono concentrato solamente sul, so cosa devo fare fino a fine campionato e darò il massimo. 🔗 Inter-news.it

