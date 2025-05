Netanyahu ' il Qatar smetta di fare il doppio gioco'

Netanyahu esorta il Qatar a "smetterla di fare il doppio gioco" nei negoziati per una tregua con Hamas. "È giunto il momento che il Qatar smetta di giocare su entrambi i fronti con i suoi doppi discorsi e decida se stare dalla parte della civiltà o dalla parte della barbarie di Hamas", ha scritto Netanyahu su X, aggiungendo: "Israele vincerà questa guerra giusta con mezzi giusti". 🔗 Il primo ministro israeliano Benyaminesorta ila "smetterla diil" nei negoziati per una tregua con Hamas. "È giunto il momento che ildi giocare su entrambi i fronti con i suoi doppi discorsi e decida se stare dalla parte della civiltà o dalla parte della barbarie di Hamas", ha scrittosu X, aggiungendo: "Israele vincerà questa guerra giusta con mezzi giusti". 🔗 Quotidiano.net

