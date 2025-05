Nesta | Prima il Monza era come il Como la morte di Berlusconi ha cambiato la rotta

Monza, Alessandro Nesta, si è presentato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l'Atalanta. Per i lombardi, il match di campionato contro la formazione di Gasperini potrebbe segnare la definitiva retrocessione in Serie B.

Nesta: «Non vogliamo essere la peggiore squadra della Serie A»

Come si vive questo momento sapendo che domenica il Monza potrebbe retrocedere in B?

«Speriamo non accada. Ora il nostro obbiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A a livello di record di punti negativi, altrimenti è davvero brutto. Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto. Qualche anno fa il club era come il Como di oggi. La morte del presidente Silvio Berlusconi ha invertito la rotta.

