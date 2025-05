Nesta | Per rimanere al Milan ti devi fare il cu*o Quando i campioni non bastavano

Milan, Nesta e il ricordo di una squadra di campioni: aiutateci a diffonderlo e a recuperare un DNA rossonero che si sta perdendo!

Ultrà del Milan, violento pestaggio in un ristorante: “Devi morire” - Una violenta aggressione si è consumata l’11 maggio 2024 all’interno di un ristorante di Milano, trasformato in teatro di un brutale pestaggio di gruppo. Un uomo di nazionalità romena, nel tentativo di sfuggire a un agguato, si è rifugiato nel locale, ma è stato raggiunto da oltre dieci persone, tra cui Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci, noto esponente del tifo organizzato. Le immagini mostrate nel processo, nato da un’inchiesta che ha portato a smantellare le curve di Milan e Inter, documentano la ferocia dell’assalto: la vittima viene prima spinta contro il muro, poi colpita al ... 🔗thesocialpost.it

Allenatore Milan, Pellegatti: “Conceicao può rimanere. Ecco come. De Zerbi…” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore rossonero parlando anche di Conceicao e di De Zerbi 🔗pianetamilan.it

Milan, quale futuro per Theo Hernandez? Può anche rimanere, ma deve … - Non è ancora del tutto scritto il futuro di Theo Hernandez: due opzioni sul tavolo per il capitano del Milan. Può rimanere, ma ... 🔗pianetamilan.it

Nesta: “Al Milan di Berlusconi sceglievi qualsiasi casa, poi i mobili che volevi. Pagavano tutto loro” - Alessandro Nesta oggi a quasi 50 anni sta provando a costruirsi una carriera da allenatore che magari possa riportarlo a quel Milan dove ha ... ‘Oh, qui devi sorridere'. Ma io ho detto: Dammi ... 🔗fanpage.it

Nesta: “Maldini il migliore, mi ha insegnato la mentalità da Milan” - Alessandro Nesta ha fatto una lunga chiacchierata con Luca Toni sul canale YouTube di Prime Video. L'ex difensore del Milan e attuale ... Davvero, devi solo pensare a giocare. 🔗msn.com

Monza, Nesta: “Oggi sono arrabbiato con la squadra. Quanti giocatori vogliono rimanere qua?” - Discorso totalmente opposto per Nesta e la sua squadra, condannata alla terza sconfitta ... il Venezia è alla nostra portata e oggi dovevamo fare punti. Quanta gente può rimanere qua? Tanti sono a ... 🔗gianlucadimarzio.com