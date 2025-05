Nesta amaro | “Il Monza paga sempre ma la morte di Berlusconi ha invertito la freccia da su a giù”

Nesta, alla vigilia di Monza-Atalanta, partita che potrebbe decretare la retrocessione matematica dei brianzoli, ha parlato della situazione del club, che ha cambiato il proprio destino dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. 🔗 Alessandro, alla vigilia di-Atalanta, partita che potrebbe decretare la retrocessione matematica dei brianzoli, ha parlato della situazione del club, che ha cambiato il proprio destino dopo la scomparsa di Silvio. 🔗 Fanpage.it

