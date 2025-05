Nessuno oltre a Charles Leclerc potrà mai indossare questo nuovo Richard Mille

Charles Leclerc è da anni il beniamino della Ferrari, senza nulla togliere al suo attuale compagno di squadra, Lewis Hamilton. La scuderia italiana ha scommesso su di lui fin dall'inizio, a prescindere dalle critiche. questo non solo ha portato il team a dare la priorità alla sua permanenza rispetto a quella di Carlos Sainz, ma anche a far sì che marchi prestigiosi come Richard Mille realizzino in esclusiva per lui pezzi da sogno, ambiti da tutti.Il rapporto tra la Formula 1 e l'orologeria di lusso ha una storia lunga. All'inizio è nato da una necessità: i piloti avevano bisogno di orologi super precisi per misurare il tempo. Sia lo sport sia il settore orologiero richiedono una perfezione e una precisione senza pari ed entrambi investono di continuo nell'innovazione. Di fatto, i marchi di orologi producono pezzi con meccanismi e tecnologie ispirati alle auto da corsa.

