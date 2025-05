Nessuna tortura o violenza abbiamo ‘contenuto’ il paziente

© Ilrestodelcarlino.it - "Nessuna tortura o violenza abbiamo ‘contenuto’ il paziente" paziente ne rendesse ‘indispensabile’ il contenimento. A parlare ieri in aula, nell’ambito del procedimento in corso davanti al collegio contro i quattro operatori della polizia locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, rinviati a giudizio per tortura dopo una presunta aggressione ai danni un 41enne marocchino di Viano, nel reggiano, quella notte ricoverato al Pronto Soccorso di Sassuolo è stato uno degli assistenti finiti a processo. In particolare ha preso parola l’imputato accusato di essere salito sul corpo della vittima per ‘contenerla’. L’assistente ha sottolineato come, essendo il paziente così agitato, lui e i colleghi avessero ritenuto opportuno, corretto contenerlo. "L’ho bloccato sulle ginocchia per permettere ai sanitari di inserire il catetere" - ha affermato in aula spiegando poi come nessuno li avesse esortati a restare ma nessuno avesse chiesto loro neppure di andarsene. 🔗 Ha fornito la propria versione dei fatti, spiegando come lo stato di agitazione delne rendesse ‘indispensabile’ il contenimento. A parlare ieri in aula, nell’ambito del procedimento in corso davanti al collegio contro i quattro operatori della polizia locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, rinviati a giudizio perdopo una presunta aggressione ai danni un 41enne marocchino di Viano, nel reggiano, quella notte ricoverato al Pronto Soccorso di Sassuolo è stato uno degli assistenti finiti a processo. In particolare ha preso parola l’imputato accusato di essere salito sul corpo della vittima per ‘contenerla’. L’assistente ha sottolineato come, essendo ilcosì agitato, lui e i colleghi avessero ritenuto opportuno, corretto contenerlo. "L’ho bloccato sulle ginocchia per permettere ai sanitari di inserire il catetere" - ha affermato in aula spiegando poi come nessuno li avesse esortati a restare ma nessuno avesse chiesto loro neppure di andarsene. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

