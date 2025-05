Nessuna nota stonata

Juventus Torino Under 17 0-0 LIVE: ancora nessuna occasione degna di nota, tanto agonismo in campo - di Fabio ZaccariaJuventus Torino Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 17 ritorna in campo a Vinovo nell’atteso derby contro il Torino: Juventusnews24 segue LIVE il match. Juventus Torino Under 17 0-0: sintesi e moviola 1? Primo possesso per il Toro 1? Manovra dal basso la squadra di Cioffi 2? Tiozzo chiude in rimessa laterale su Luongo, anche gli ospiti si fanno avanti 4? Elimoghale strappa sulla sinistra, taglia dentro ... 🔗juventusnews24.com

Biasin loda l’Inter: «Passa il turno in Coppa Italia anche contro quel preconcetto, c’è una sola nota stonata». Poi puntualizza sulla nascita dell’U23 - di RedazioneIl noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria di ieri dell’Inter contro la Lazio e il progetto dell’U23 nerazzurra Attraverso un editoriale pubblicato per TMW, Fabrizio Biasin ha detto la sua su Inter Lazio di ieri sera in Coppa Italia, ma si è anche proiettato sul progetto futuro dei nerazzurri riguardante la creazione della seconda squadra. SU INTER LAZIO – «L’Inter passa il turno in Coppa Italia e ci riesce anche contro il preconcetto di chi da giorni pensava “va be, lasceranno perdere la coppetta”. 🔗internews24.com

Pagelle Feyenoord-Inter 0-2: Thuram decisivo, Bastoni ottimo da “quinto”, Pavard nota stonata - L’Inter doma un avversario insidioso e fa sua la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: battuto il Feyenoord a domicilio per 0-2. Dopo un primo tempo equilibrato e complicato per i nerazzurri, a sbloccare la partita è un gol di Thuram al 38?. L’attaccante francese, ancora alle prese con il recente infortunio, non è ancora al meglio, ma con le sue giocate è risultato più che decisivo contro gli olandesi. 🔗sportface.it

La "Nota stonata" di Didier Caron - Giuseppe Pambieri e Carlo Greco, diretti da Moni Ovadia, sono i protagonisti di “Nota stonata” di Didier Caron, spettacolo teatrale che Rai Cultura propone in prima Tv sabato 30 gennaio alle 21.15 su ... 🔗rai.it

Trombetti: "L'unica nota stonata del Napoli ha un nome e cognome" - L’unica nota stonata ha un nome e cognome, David Neres, ancora non brillante. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola per giocare un rush finale di prim’ordine”. Ha concluso Trombetti. 🔗msn.com