Nervesa oltre 250 persone a Quattro passi nella storia – La via dei Bunker

Anche quest'anno grande successo di partecipazione per la passeggiata "Quattro passi sul Montello – Quattro passi nella storia – La via dei Bunker" che si è tenuta nella mattinata di giovedì 1° maggio a Nervesa della Battaglia. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di circa 250 camminatori.

Camminata tra trincee e memoria, successo per Quattro passi sul Montello: oltre 250 partecipanti - NERVESA DELLA BATTAGLIA - Grande partecipazione giovedì 1° maggio alla passeggiata “Quattro passi sul Montello – Quattro passi nella storia – La via ... 🔗msn.com