Neonata lanciata dal balcone la madre rompe il silenzio | Perché l’ho fatto

Un gesto drammatico e incomprensibile ha spezzato la vita di una bambina di appena 4 mesi, Maria Rosa. La sua morte ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche tutta la comunità che ha assistito attonita a un evento che sembrava uscito da un incubo. La madre, Annamaria Geraci, ha compiuto l'impensabile, togliendo la vita alla sua stessa figlia, in un atto che ha scioccato tutti. Le ragioni di questo gesto sono ancora in parte oscure, ma le tracce lasciate dalla fragilità psicologica della donna stanno emergendo lentamente.Il dolore di una madre e la disperazione di un figlioNel corso della tragica vicenda, a colpire di più è stato il dramma vissuto dal figlio maggiore, un bambino di soli sette anni. Il piccolo è stato testimone di ciò che non avrebbe mai dovuto vedere. I suoi occhi hanno visto la madre portare la sorellina fuori dal balcone, mentre lui cercava disperatamente di fermarla, gridando con tutte le forze: «Mamma, che stai facendo?».

