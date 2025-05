Neonata lanciata dal balcone la madre rompe il silenzio | cosa è successo

© Tvzap.it - Neonata lanciata dal balcone, la madre rompe il silenzio: cosa è successo Neonata lanciata dal balcone, la madre rompe il silenzio: cosa è successo – Lunedì Misterbianco (Catania) si fermerà per dare l’ultimo saluto alla piccola Maria Rosa, la bambina di pochi mesi morta dopo essere stata lanciata dal balcone di casa. Un gesto che ha sconvolto un’intera comunità e che ha trovato conferma nel drammatico interrogatorio di Annamaria Geraci, la madre 40enne che ha confessato tutto davanti al giudice. ( dopo le foto)Leggi anche: Influenza senza febbre: i sintomi, come riconoscerla e quando avvieneLeggi anche: Yamal e la mano fasciata, “Ecco perché lo fanno”: cosa dice l’espertoNeonata lanciata dal balcone: la madre rompe il silenzioLa gip Simona Ragazzi ha convalidato l’arresto della donna. Durante l’interrogatorio, avvenuto alla presenza del suo legale Alfio Grasso, del pm Francesco Rio e del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, Annamaria ha ammesso ogni responsabilità. 🔗 dal, lail– Lunedì Misterbianco (Catania) si fermerà per dare l’ultimo saluto alla piccola Maria Rosa, la bambina di pochi mesi morta dopo essere statadaldi casa. Un gesto che ha sconvolto un’intera comunità e che ha trovato conferma nel drammatico interrogatorio di Annamaria Geraci, la40enne che ha confessato tutto davanti al giudice. ( dopo le foto)Leggi anche: Influenza senza febbre: i sintomi, come riconoscerla e quando avvieneLeggi anche: Yamal e la mano fasciata, “Ecco perché lo fanno”:dice l’espertodal: lailLa gip Simona Ragazzi ha convalidato l’arresto della donna. Durante l’interrogatorio, avvenuto alla presenza del suo legale Alfio Grasso, del pm Francesco Rio e del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, Annamaria ha ammesso ogni responsabilità. 🔗 Tvzap.it

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia a Misterbianco, neonata muore dopo essere stata lanciata dal balcone: fermata la madre - Una bambina di pochi mesi, Maria Rosa, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone al terzo piano di una palazzina. E' quanto accaduto a Misterbianco intorno alle ore 13.30 in via Marchese 93, nel centro storico del comune etneo. La piccola, caduta sulla strada, è stata soccorsa... 🔗cataniatoday.it

Neonata lanciata dalla madre giù dal balcone, morta sul colpo a 7 mesi: il papà ha accusato un malore - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna... 🔗leggo.it

Neonata lanciata dal balcone dalla madre, morta sul colpo: cosa è successo - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna... 🔗leggo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Catania, madre lancia bambina dal balcone: la piccola è morta; Misterbianco, morta bambina di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre; Uccide la figlia neonata lanciandola dal balcone, il fratellino: Mamma che stai facendo...; Omicidio della neonata di Misterbianco, il fratellino avrebbe tentato di fermare la mamma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Mamma che stai facendo!” Neonata lanciata dal balcone, il fratellino più grande ha visto tutto: il tentativo disperato - Una madre di Misterbianco lancia la figlia neonata dal balcone, causando la sua morte. Un dramma familiare che solleva interrogativi sulla salute mentale e ... 🔗bigodino.it

Catania, muore neonata lanciata dal balcone dalla madre. I parenti: «Soffriva di depressione post partum» - Dramma a Misterbianco, in provincia di Catania. Una madre di 40 anni ha ucciso la figlia di 7 mesi lanciandola dal balcone di casa, al secondo piano ... 🔗msn.com

Misterbianco, morta bambina di 7 mesi lanciata dal balcone dalla madre - La tragedia è avvenuta nel Catanese: la donna, in passato sottoposta a TSO, è stata presa in consegna dai carabinieri. La bambina, soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, non è sopravv ... 🔗msn.com