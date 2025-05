Nelle chat dello sballo | Ti serve solo K? Ci sta Lo spaccio su Telegram

"Quando ci dobbiamo vedere per la k? Tik? 200 paste al 3?" e la risposta "Ci sta, ci penso per la settimana prossima, che anche quelle mele chiedevano. Per la k giovedì. Però tipo per le 1516 che poi devo andare a recuperare mia mamma che torna dalle vacanze".Questa chat del 25 giugno scorso è soltanto una di quelle tra fornitori e spacciatori di droghe, anche sintetiche, monitorate su Telegram dagli uomini della Questura di Monza e Brianza che lo scorso 30 aprile hanno eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare dei Tribunali di Monza e dei minorenni di Milano nell'operazione "Easy", nome preso dalla facilità con cui la droga si poteva reperire tramite semplici chat come quelle che si scambiano tra amici, ma nascosti dietro i nickname.Un'indagine nata nell'aprile del 2024 quando una 17enne è stata ricoverata all'ospedale San Gerardo per sospetto abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e poi risultata positiva ai cannabinoidi e alla cocaina.

