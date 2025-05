Nella Nottefonda di Francesco Di Leva in cerca di una piccola luce

Roma, 2 mag. (askanews) - Racconta il dolore più profondo, di un uomo che all'improvviso ha perso tutto, "Nottefonda" il film di Giuseppe Miale Di Mauro nel cinema dall'8 maggio. Il volto che incarna quella sofferenza è quello di Francesco Di Leva, che con il regista fa parte del gruppo NEST, il Napoli Est Teatro, che da 15 anni coinvolge i giovani di San Giovanni a Teduccio in attività culturali. Dopo tanti progetti teatrali questo è il loro primo film insieme.In "Nottefonda" Francesco Di Leva interpreta un uomo che ha perso la moglie in un incidente, non sa come affrontare questo lutto, si perde. Il figlio, che nel film è interpretato dal suo vero figlio, Mario, gli ripete questa frase: "I morti seppelliscono i morti". "Ho incontrato molte persone che hanno vissuto quel trauma, no? Quindi ho capito che intanto quel dolore ti deve attraversare, e solo attraversandolo puoi seppellire quei morti, veramente.

‘Nottefonda’, arriva in sala il film di Miale Di Mauro con Francesco Di Leva - ‘Nottefonda’ di Giuseppe Miale Di Mauro, liberamente tratto dal romanzo ‘La strada degli Americani’, arriverà in sala dall’8 maggio con Luce Cinecittà. Un’ossessione che non finisce mai quella di Ciro (Francesco Di Leva), elettricista napoletano cinquantenne, che ogni notte esce con il figlio di tredici anni, Luigi (Mario Di Leva), alla ricerca di quell’auto rossa […] 🔗2anews.it

