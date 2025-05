© Ilrestodelcarlino.it - Nella casa Acer una bottega della droga

Una, fornitissima, in un appartamentodi via Gandusio. L’hanno scoperta i carabinieri del Nucleo operativocompagnia Bologna Centro, che hanno arrestato un ventiquattrenne bengalese disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per spaccio. L’uomo, sospettato di avere inun ingente quantitativo di hashish destinato alle piazze del centro, è finito nel ‘mirino’ dei carabinieri che lo hanno fermato e identificato mentre usciva dal portone del condominio. Molto nervoso, al momento del controllo ha detto ai carabinieri di avere fretta, perché doveva incontrarsi con una persona in zona Barca. La scusa non ha evitato la perquisizione nell’alloggio: e qui i carabinieri del Nucleo assieme ai colleghistazione Navile hanno trovato di tutto. In un borsello a tracolla c’erano 1,17 grammi di MdMa e in una scatola 10 fiale da 2 ml ciascuna di Sustanon (farmaco contenente esteri del testosterone); in camera da letto, invece, 51 sigarette elettroniche, da 2 grammi ciascuna, con liquido a base di marijuana per 102 grammi, 76 panetti di hashish confezionati con immagini dei Looney Tunes per 7,86 chili, insieme ad alcuni frammentistessa sostanza del peso complessivo di 64 grammi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it