Nel Libro della Memoria i nomi dei tre ragazzi della GdF

© Ilgiorno.it - Nel Libro della Memoria i nomi dei tre ragazzi della GdF della Guardia di Finanza Simone Giacomelli, Luca Piani e Alessandro Pozzi, Carlo Maletta ed Ernesto della Mina. Sono i sette caduti sul lavoro lo scorso anno, durante il quale vi sono stati anche quattro morti per malattie professionali: Fausto Curti, Teodosia Galli, Egidio Vaninetti e Mario Umberto Platti. I loro undici nomi sono altrettante croci nella pagina che giovedì 1° maggio è andata ad aggiungersi alle precedenti che compongono il Libro della Memoria, in quel triste aggiornamento che ogni anno viene effettuato a Colda, al convento dei frati che tradizionalmente ospita la cerimonia provinciale dedicata alla Festa dei Lavoratori."L’auspicio è sempre quello di arrivare a lasciare bianca, quella pagina e per questo continueremo a lavorare" ha osservato il segretario generale della Cisl Sondrio Davide Fumagalli nel ricordare come, in realtà, in Italia ad oggi si registrino ancora tre morti sul lavoro al giorno: un’enormità. 🔗 Dario Scaramella, Carlo Lenatti, i tre militari del Soccorso AlpinoGuardia di Finanza Simone Giacomelli, Luca Piani e Alessandro Pozzi, Carlo Maletta ed ErnestoMina. Sono i sette caduti sul lavoro lo scorso anno, durante il quale vi sono stati anche quattro morti per malattie professionali: Fausto Curti, Teodosia Galli, Egidio Vaninetti e Mario Umberto Platti. I loro undicisono altrettante croci nella pagina che giovedì 1° maggio è andata ad aggiungersi alle precedenti che compongono il, in quel triste aggiornamento che ogni anno viene effettuato a Colda, al convento dei frati che tradizionalmente ospita la cerimonia provinciale dedicata alla Festa dei Lavoratori."L’auspicio è sempre quello di arrivare a lasciare bianca, quella pagina e per questo continueremo a lavorare" ha osservato il segretario generaleCisl Sondrio Davide Fumagalli nel ricordare come, in realtà, in Italia ad oggi si registrino ancora tre morti sul lavoro al giorno: un’enormità. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Hamas ha consegnato i nomi dei tre ostaggi da liberare domani - Hamas ha trasmesso a Israele, tramite gli intermediari del Qatar e dell’Egitto, la lista con i nomi dei tre ostaggi che saranno liberati domani. Si tratta di Aleksandr (Sasha) Trufanov, (29 anni), Saguy Dekel-Hen (36 anni). Yair Horen (46 anni). L’elenco è stato accettato dallo Stato ebraico. Al momento, il movimento di resistenza islamica tiene […] The post Hamas ha consegnato i nomi dei tre ostaggi da liberare domani appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Pavone d'Oro: ecco i nomi dei tre vincitori della seconda semi finale - Seconda semifinale per il Pavone D’oro, concorso canoro faentino per gli under 18, ieri pomeriggio in un Masini gremito. Ad aprire la manifestazione è stato un brano del musical “The greatest show man” ispirato alla storia della nascita del circo e animato dalla Compagnia del Cancello, che ha... 🔗ravennatoday.it

Mesagne celebra la memoria: presentazione del libro che racconta storie di soldati mesagnesi - MESAGNE - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, lunedì 28 aprile alle ore 18, nell’auditorium del Castello di Mesagne, si terrà la presentazione del nuovo volume pubblicato dall’Istituto culturale “Storia e Territorio”: Papaveri rossi nella memoria –... 🔗brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nel Libro della Memoria i nomi dei tre ragazzi della GdF; Giorno della Memoria: Assisi, da domani al 3 febbraio incontri con testimoni, itinerari in luoghi significativi, presentazione di un libro, appuntamenti con le scuole; In memoria di Giuseppe Di Bagno. Il libro scovato in un mercatino; Fughe da fermo: tre bellissimi libri per tornare all'ora solare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nel Libro della Memoria i nomi dei tre ragazzi della GdF - Dario Scaramella, Carlo Lenatti, i tre militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza Simone Giacomelli, Luca Piani e ... 🔗ilgiorno.it