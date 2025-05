Nel latte trovati corpi estranei l’ultima allerta del ministero della Salute | coinvolti 4 marchi Quali sono i rischi

ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo precauzionale da parte dei produttori per diversi lotti di latte distribuiti in vari punti vendita. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: solo la settimana scorsa, alcuni lotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e latteria Soresina erano stati ritirati dagli scaffali per la sospetta presenza di materiali indesiderati.Le marche coinvolteQuesta volta sono coinvolti quattro marchi: latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. Tutti i prodotti sono stati realizzati dalla Centrale del latte d’Italia S.p.A. nello stabilimento di Vicenza, lo stesso coinvolto nella segnalazione precedente. I latti interessati sono interi, omogeneizzati, pastorizzati ad alta temperatura e confezionati in bottiglie da un litro. 🔗 Ilha diffuso un nuovo avviso di richiamo precauzionale da parte dei produttori per diversi lotti didistribuiti in vari punti vendita. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni: solo la settimana scorsa, alcuni lotti ao Polenghi Lombardo, Mukki eria Soresina erano stati ritirati dagli scaffali per la sospetta presenza di materiali indesiderati.Le marche coinvolteQuesta voltaquattroVerona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. Tutti i prodottistati realizzati dalla Centrale deld’Italia S.p.A. nello stabilimento di Vicenza, lo stesso coinvolto nella segnalazione precedente. I latti interessatiinteri, omogeneizzati, pastorizzati ad alta temperatura e confezionati in bottiglie da un litro. 🔗 Open.online

