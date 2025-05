Nel 2035 3 milioni lavoratori in meno

milioni di unità a causa dell'invecchiamento della popolazione e del calo demografico. E' quanto rileva l'ufficio studi della Cgia di Mestre. Il calo presenta rischi per la tenuta dei conti pubblici, ma anche per il futuro delle aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, dei trasporti e del turismo. Probabile inoltre il rallentamento del Pil. 🔗 9.53 Fra 10 anni le persone in età lavorativa diminuiranno di 3di unità a causa dell'invecchiamento della popolazione e del calo demografico. E' quanto rileva l'ufficio studi della Cgia di Mestre. Il calo presenta rischi per la tenuta dei conti pubblici, ma anche per il futuro delle aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, dei trasporti e del turismo. Probabile inoltre il rallentamento del Pil. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

