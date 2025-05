Nel 2024 a Parma spesi 732 milioni in beni durevoli | primato per le auto usate

© Parmatoday.it - Nel 2024 a Parma spesi 732 milioni in beni durevoli: primato per le auto usate 2024, in Emilia-Romagna sono stati spesi poco più di 7 miliardi di euro in beni durevoli (7 miliardi e 174 milioni di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della. 🔗 Nel, in Emilia-Romagna sono statipoco più di 7 miliardi di euro in(7 miliardi e 174di euro), il 4,7% in più rispetto all’anno precedente. Una variazione inferiore rispetto a quella dell’all’area di riferimento del Nord-Est (+5,1%) ma più dinamica della. 🔗 Parmatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oltre 500 organi trapiantati nel 2024: il centro di Parma tra le eccellenze - Un 2024 di ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero di organi trapiantati superiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i... 🔗parmatoday.it

Udine, boom dell'usato: spesi 275 milioni in auto nel 2024 - Le famiglie del Friuli Venezia Giulia hanno aumentato significativamente la spesa per i beni durevoli nel corso del 2024, registrando un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente. In pratica i beni durevoli sono quegli oggetti riutilizzabili, come automobili, biciclette, smartphone... 🔗udinetoday.it

Bollette gas e luce, nel 2024 spesi 2.130 euro a famiglia - Nel 2024 le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas . Tra luce e gas, lo scorso anno gli italiani hanno pagato, mediamente, 2.130 euro in tutto. Lo rivela un’analisi del sito Facile.it. Guardando alla sola fornitura elettrica, la Sardegna, la Sicilia e il Veneto,. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nel 2024 a Parma spesi 732 milioni in beni durevoli: primato per le auto usate; Spesa netta sul mercato dal 2019: Inter in pari, Milan e Juve a -200 mln. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Parma, il bilancio 2024: Krause ripiana con 63,7 mln e i conti migliorano - In data odierna, il Parma Calcio ha pubblicato sul proprio sito il bilancio d’esercizio relativo al 2024, che si è chiuso con un saldo positivo grazie alla fondamentale immissione di denaro del patron ... 🔗sportparma.com

Parma, il rosso cala a 60 milioni nel bilancio 2024: la strada verso l’equilibrio tra Serie A e player trading - Il Parma ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con un rosso pari a 63,2 milioni di euro, in miglioramento di circa 17 milioni rispetto al precedente esercizio (pari a un miglioramento del 21% nel ... 🔗calcioefinanza.it

Parma, il bilancio 2024 chiude con un patrimonio netto di 20,1 milioni di euro - Il Parma chiude il bilancio 2024 con un patrimonio netto di 20,1 milioni. A riportarlo in una nota, è il sito ufficiale dei crociati. "Il bilancio d’esercizio ha chiuso al 31 dicembre 2024 con un ... 🔗parmatoday.it