Nei guai con 17 kg di marijuana Soldi e droga nascosti nella cantina

© Lanazione.it - Nei guai con 17 kg di marijuana. Soldi e droga nascosti nella cantina marijuana, oltre a 8.000 euro in contanti, plausibilmente derivanti dall'attività di spaccio, materiale per il confezionamento e la pesatura, e persino una macchina elettrica per contare il denaro.L'individuo è stato identificato grazie a indagini meticolose della squadra mobile di Firenze sulla complessa logistica da lui orchestrata. Gli investigatori, dopo aver condotto un'attenta sorveglianza, hanno scelto di intervenire il 2 maggio, quando l'uomo è stato visto giungere in scooter presso un locale commerciale in via Arnolfo. L'intervento della polizi a ha portato al recupero di una scatola contenente oltre cinque chilogrammi di marijuana, mentre altri agenti bloccavano il sospettato. 🔗 Firenze, 3 maggio 2025 – Un cittadino italiano di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato circa 17 chilogrammi di, oltre a 8.000 euro in contanti, plausibilmente derivanti dall'attività di spaccio, materiale per il confezionamento e la pesatura, e persino una macchina elettrica per contare il denaro.L'individuo è stato identificato grazie a indagini meticolose della squadra mobile di Firenze sulla complessa logistica da lui orchestrata. Gli investigatori, dopo aver condotto un'attenta sorveglianza, hanno scelto di intervenire il 2 maggio, quando l'uomo è stato visto giungere in scooter presso un locale commerciale in via Arnolfo. L'intervento della polizi a ha portato al recupero di una scatola contenente oltre cinque chilogrammi di, mentre altri agenti bloccavano il sospettato. 🔗 Lanazione.it

