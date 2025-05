Negli Usa esplode la womanosfera Il femminismo azzerato con un clic

© Quotidiano.net - Negli Usa esplode la “womanosfera“. Il femminismo azzerato con un clic Negli Stati Uniti di oggi in cui sta dilagando a velocità fortissima la “womanosfera” (womanosphere). Il termine si riferisce al movimento online – composto da blog, community e varie piattaforme social – che sta catturando un numero sempre maggiore di ragazze che negano i principi del femminismo in favore del ritorno radicale a modelli di vita veterotradizionali, dove la bellezza e la maternità sono considerati le vere virtù da perseguire per una donna, nell’esaltazione dei ruoli di genere tradizionali. Chiunque non rientri in questo schema ristretto è soggetto a implacabili derisioni e denigrazioni. 🔗 "Magra, fertile e sottomessa": il racconto dell’ancella è qui adesso, non nel futuro prossimo immaginato da Margaret Atwood con il romanzo dell’85 in cui gli Stati Uniti sono diventati un regime totalitario e teocratico che priva le donne di qualsiasi potere, maStati Uniti di oggi in cui sta dilagando a velocità fortissima la “” (womanosphere). Il termine si riferisce al movimento online – composto da blog, community e varie piattaforme social – che sta catturando un numero sempre maggiore di ragazze che negano i principi delin favore del ritorno radicale a modelli di vita veterotradizionali, dove la bellezza e la maternità sono considerati le vere virtù da perseguire per una donna, nell’esaltazione dei ruoli di genere tradizionali. Chiunque non rientri in questo schema ristretto è soggetto a implacabili derisioni e denigrazioni. 🔗 Quotidiano.net

