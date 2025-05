Neanche il Parma ferma il Como in trasferta | quinta vittoria consecutiva e decimo posto per i lariani inarrestabili

© Sport.quotidiano.net - Neanche il Parma ferma il Como in trasferta: quinta vittoria consecutiva e decimo posto per i lariani inarrestabili Como, 3 maggio 2025 – Como inarrestabile, vince ancora a Parma per uno a zero, e conquista il record societario di cinque vittorie consecutive in Serie A. A risolverla come sabato scorso un gol di Strefezza, che porta i lariani al decimo posto, nella parte sinistra della classifica. Il Parma ci ha messo il cuore, per uscire dalla zona retrocessione, ma deve solo recriminare sull'imprecisione delle proprie punte. Fabregas conferma tutta la formazione vittoriosa, contro il Genoa alla ricerca dell'ennesima vittoria consecutiva. Dopo trenta secondi Cutrone fugge in contropiede, entra in area, ma il suo tiro di esterno destro, finisce fra le braccia di Suzuki. Il Parma replica con una serie di calcio d'angolo che non portano esito. Al 14' grande infilata verticale di Perrone, verso Caqueret, ma il francese era in fuorigioco. 🔗 , 3 maggio 2025 –inarrestabile, vince ancora aper uno a zero, e conquista il record societario di cinque vittorie consecutive in Serie A. A risolverla come sabato scorso un gol di Strefezza, che porta ial, nella parte sinistra della classifica. Ilci ha messo il cuore, per uscire dalla zona retrocessione, ma deve solo recriminare sull'imprecisione delle proprie punte. Fabregas contutta la formazione vittoriosa, contro il Genoa alla ricerca dell'ennesima. Dopo trenta secondi Cutrone fugge in contropiede, entra in area, ma il suo tiro di esterno destro, finisce fra le braccia di Suzuki. Ilreplica con una serie di calcio d'angolo che non portano esito. Al 14' grande infilata verticale di Perrone, verso Caqueret, ma il francese era in fuorigioco. 🔗 Sport.quotidiano.net

