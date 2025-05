Né Napoli né Juventus | mossa a sorpresa per Conte

Napoli e Juventus stanno vivendo due stagioni profondamente diverse, ma accomunate da una questione cruciale che riguarda il futuro: la guida tecnica.I partenopei, attualmente in vetta alla classifica e in piena corsa per lo scudetto, hanno ritrovato slancio grazie alla mano esperta di Antonio Conte, capace di ricostruire un’identità competitiva in pochi mesi. Tuttavia, il futuro dell’allenatore leccese resta in bilico: nonostante i risultati, permangono dubbi sulla tenuta del progetto e sul rapporto con la società. Dall’altra parte c’è la Juventus, che dopo un avvio promettente ha visto svanire progressivamente le ambizioni scudetto e oggi si aggrappa al sogno di un quarto posto.I problemi di continuità e una rosa da rifondare hanno messo sotto pressione anche la panchina, con Igor Tudor chiamato in corsa a raddrizzare una stagione complicata. 🔗 stanno vivendo due stagioni profondamente diverse, ma accomunate da una questione cruciale che riguarda il futuro: la guida tecnica.I partenopei, attualmente in vetta alla classifica e in piena corsa per lo scudetto, hanno ritrovato slancio grazie alla mano esperta di Antonio, capace di ricostruire un’identità competitiva in pochi mesi. Tuttavia, il futuro dell’allenatore leccese resta in bilico: nonostante i risultati, permangono dubbi sulla tenuta del progetto e sul rapporto con la società. Dall’altra parte c’è la, che dopo un avvio promettente ha visto svanire progressivamente le ambizioni scudetto e oggi si aggrappa al sogno di un quarto posto.I problemi di continuità e una rosa da rifondare hanno messo sotto pressione anche la panchina, con Igor Tudor chiamato in corsa a raddrizzare una stagione complicata. 🔗 Sportface.it

Napoli Inter, sorpresa in difesa per Inzaghi? La possibile mossa verso il Maradona - di RedazioneNapoli Inter, Bisseck titolare dal primo minuto? Il difensore potrebbe partire dall’inizio Inzaghi pensa alle mosse verso Napoli Inter di domani, il tecnico nerazzurro si è espresso in conferenza stampa verso la partita. Pasquale Guarro ha aggiornato così sulle possibili mosse del tecnico nerazzurro. «Inter, Inzaghi prova l’undici anti Napoli pensando anche all’emergenza sulle fasce e al piano partita. 🔗internews24.com

Conte dal Napoli alla Juventus: arriva il verdetto a sorpresa - Antonio Conte di nuovo in bianconero, i rumours di mercato proseguono: arriva all’improvviso l’annuncio definitivo Un passato di grandi soddisfazioni alla Juventus, ma non solo, che ha costruito la fama di allenatore vincente per Antonio Conte. Per questo, non stupisce che l’ex Ct della Nazionale, anche adesso che siede, in maniera apparentemente salda, sulla panchina di una squadra, sia al centro di continue voci di mercato. 🔗rompipallone.it

Calciomercato Juventus: mossa a sorpresa per l’ex obiettivo bianconero. Vogliono rinnovargli il contratto! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: scenario nuovo per l’ex obiettivo bianconero. Vogliono rinnovargli il contratto! Novità Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Bologna avrebbe in mente di rinnovare il contratto di Sam Beukema, attualmente in scadenza nel 2027. Il difensore è stato a lungo accostato al calciomercato Juventus per la sessione di gennaio. Nessuna trattativa avviata per il calciatore al momento, ma visto l’interesse ora di Inter e Napoli, la società rossoblù non vuole farsi trovare impreparata e vuole blindare il suo giocatore, ritenuto ... 🔗juventusnews24.com

Gatti al Napoli, c’è l’incontro: cosa filtra e la verità sul rinnovo con la Juventus - Gatti al Napoli - Possibile avvicinamento di Gatti al Napoli con un incontro a sorpresa: la posizione della Juventus e cosa filtra sul rinnovo ... 🔗fantamaster.it

Milik, rinnovo a sorpresa con la Juventus: accordo fino al 2027, ingaggio spalmato - Mossa a sorpresa della Juventus che decide di rinnovare il contratto di Arkadiusz Milik, inizialmente in scadenza il 30 giugno del 2026. Il polacco, mai in campo in questa stagione a causa di diversi ... 🔗msn.com

Calciomercato Juventus, Giuntoli lo rinnova a sorpresa: siamo alle firme - Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli lo rinnova a sorpresa: siamo alle firme. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calciomercato Juventus, Giuntoli lo rinnova a sorpresa: ... 🔗jmania.it