Naughty Dog ha cancellato un gioco single player ma ne ha un altro in sviluppo per un insider

© Game-experience.it - Naughty Dog ha cancellato un gioco single player ma ne ha un altro in sviluppo, per un insider Naughty Dog torna al centro dell’attenzione grazie a nuove indiscrezioni condivise dall’insider Daniel Richtman. Secondo quanto riportato sul suo profilo Patreon, lo studio californiano avrebbe recentemente cancellato un gioco single player non annunciato, iniziato dopo l’abbandono del progetto multiplayer The Last of Us Online. Questo titolo segreto era sotto la direzione di Vinit Agarwal, figura di spicco con un passato da designer in Uncharted 4, L’Eredità Perduta e The Last of Us Parte II. Lo sviluppo era in corso da oltre un anno, ma circa tre mesi fa il progetto sarebbe stato interrotto, probabilmente in concomitanza con l’uscita di Agarwal dalla compagnia.Nonostante questa battuta d’arresto, il team di sviluppo dei Cagnacci non sembra rallentare la propria corsa. Lo stesso Richtman ha rivelato che un altro gioco single player, ancora segreto, è attualmente in sviluppo. 🔗 Dog torna al centro dell’attenzione grazie a nuove indiscrezioni condivise dall’Daniel Richtman. Secondo quanto riportato sul suo profilo Patreon, lo studio californiano avrebbe recentementeunnon annunciato, iniziato dopo l’abbandono del progetto multiThe Last of Us Online. Questo titolo segreto era sotto la direzione di Vinit Agarwal, figura di spicco con un passato da designer in Uncharted 4, L’Eredità Perduta e The Last of Us Parte II. Loera in corso da oltre un anno, ma circa tre mesi fa il progetto sarebbe stato interrotto, probabilmente in concomitanza con l’uscita di Agarwal dalla compagnia.Nonostante questa battuta d’arresto, il team didei Cagnacci non sembra rallentare la propria corsa. Lo stesso Richtman ha rivelato che un, ancora segreto, è attualmente in. 🔗 Game-experience.it

