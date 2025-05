Naspi e Cassa integrazione in aumento lavoratori italiani in difficoltà

© Quifinanza.it - Naspi e Cassa integrazione in aumento, lavoratori italiani in difficoltà aumento delle richieste di Cassa integrazione e disoccupazione. A pochi giorni dalla Festa dei lavoratori e delle Lavoratrici, la fotografia scattata dall'Inps evidenzia una crisi diffusa nel mercato del lavoro italiano.A essere in difficoltà sono sia i dipendenti, con un incremento delle domande di indennità di disoccupazione rispetto allo stesso periodo del 2024, sia le imprese. Settori come quello metalmeccanico, tessile e dell'abbigliamento hanno richiesto un numero maggiore di ore di ammortizzatori sociali: 176,5 milioni nel primo trimestre 2025, contro i 135,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.Cassa integrazione: numeri in aumentoL'Osservatorio dell'Inps ha registrato i dati dei primi tre mesi del 2025 in merito alle domande di Cassa integrazione e alle richieste di Naspi.

