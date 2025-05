Nascondono nelle mutande delle scimmie rare per eludere i controlli in aeroporto | arrestati Due cuccioli sono morti soffocati

© Ilfattoquotidiano.it - Nascondono nelle mutande delle scimmie rare per eludere i controlli in aeroporto: arrestati. Due cuccioli sono morti soffocati cuccioli di scimmia rari e sedati nella biancheria intima. Per questo due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale José María Córdova di Rionegro, lo scalo che serve la città di Medellín in Colombia, mentre tentavano di esportare illegalmente sei cuccioli di scimmie appartenenti a specie rare.La macabra scoperta è avvenuta durante i controlli di sicurezza. Le autorità aeroportuali, allarmate dall'”atteggiamento sospetto” della coppia, hanno proceduto a una verifica più accurata, scoprendo l’incredibile. I sei cuccioli erano stati sedati e poi nascosti all’interno delle mutande che l’uomo e la donna indossavano. 🔗 Il loro atteggiamento è apparso subito sospetto, ma di certo gli agenti che li hanno fermai mai si sarebbero aspettati di fare una simile scoperta. Nascondevanodi scimmia rari e sedati nella biancheria intima. Per questo due persone, un uomo e una donna,state arrestate nei giorni scorsi all’internazionale José María Córdova di Rionegro, lo scalo che serve la città di Medellín in Colombia, mentre tentavano di esportare illegalmente seidiappartenenti a specie.La macabra scoperta è avvenuta durante idi sicurezza. Le autorità aeroportuali, allarmate dall'”atteggiamento sospetto” della coppia, hanno proceduto a una verifica più accurata, scoprendo l’incredibile. I seierano stati sedati e poi nascosti all’internoche l’uomo e la donna indossavano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

