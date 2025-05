Nascondeva in un casottino 24 chili di droga | in carcere

CAPANNORI – Ventiquattro chili di cocaina, destinati alle piazze di spaccio del centro Italia: sostanza stupefacente che avrebbe fruttato circa 700mila euro.I carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno, con il supporto dell'arma di Lucca, hanno arrestato un giovane d'origine albanese, a conclusione di attività investigativa, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, per l'ingente quantitativo di 24 chili di cocaina.L'arrestato infatti Nascondeva all'interno di un casottino situato a Capannori la droga, presumibilmente per poi rivenderla a terzi. I carabinieri sono stati insospettiti da strani spostamenti dell'autovettura in uso al ragazzo, che, dopo una serie di servizi di osservazione, hanno permesso di individuare il magazzino della droga.Nella mattinata del 9 aprile i militari dell'Arma hanno notato l'arrivo di due borsoni pieni di cocaina, cui è seguito il loro intervento: la successiva perquisizione ha portato al sequestro di 24 chili di cocaina suddivisa in 24 panetti e 4 telefoni, nonché materiali per confezionare le dosi, come macchine per imbustare in sottovuoto e buste varie.

