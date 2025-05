Nascondeva dosi di cocaina nella manica della giacca | denunciata una donna

Cinque involucri di cocaina, per un totale di 16,17 grammi, nascosti nella manica della giacca: così una cittadina straniera è stata sorpresa nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Desenzano del Garda. La donna, già nota per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, è stata denunciata.

