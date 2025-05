Nascite in calo ma via libera al terzo asilo Raccolta di firme dell’opposizione

© Lecceprima.it - Nascite in calo, ma via libera al terzo asilo. Raccolta di firme dell’opposizione liberata dalla giunta comunale del sindaco Antonio Marte, di realizzare un terzo asilo nido sul territorio e nello specifico nella zona di Specchia Gallone partecipando al relativo bando per. 🔗 MINERVINO DI LECCE - Il gruppo consiliare di opposizione “Il Cuore di Minerva” contesta la nuova scelta, deta dalla giunta comunale del sindaco Antonio Marte, di realizzare unnido sul territorio e nello specifico nella zona di Specchia Gallone partecipando al relativo bando per. 🔗 Lecceprima.it

Il calo delle nascite svuota le scuole: tra 10 anni in Bergamasca 30mila studenti in meno - I DATI. La stima nelle proiezioni demografiche Istat: -18% nel 2034, il picco nel 2040 con -21%. I sindacati: «Futuro incerto per zone periferiche e docenti precari, serve un piano straordinario». 🔗ecodibergamo.it

Calo delle nascite, Mantovano incolpa cannabis e sollecitazioni erotiche: “La banalizzazione di droghe e sesso ha conseguenze importanti sulla natalità” - Alfredo Mantovano ha un capro espiatorio per il calo delle nascite: la cannabis, ma è “dilagante anche la banalizzazione sessuale e da questo mix derivano conseguenze importanti in un momento di crisi demografica come questo”. Parola del braccio destro di Giorgia Meloni, sottosegretario della presidenza del consiglio dei ministri con delega ai servizi, ma anche alle politiche antidroga. Non gli stipendi fermi al palo da 30 anni con i prezzi in ascesa, neppure la carenza dei servizi per le famiglie e il declino dello Stato sociale, mentre lo spirito di comunità evapora in Occidente: secondo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Calo nascite, Bankitalia: Solo con gli immigrati riempiti i vuoti del mercato del lavoro - Il 31 luglio dell’anno scorso alla Camera è stata costituita una Commissione d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica, presieduta da Elena Bonetti: recente, dopo Istat, Censis e Inps, l’audizione di Bankitalia per la quale è intervenuto a Montecitorio Andrea Brandolini, vicecapo del Dipartimento Economia e statistica. “L’invecchiamento della popolazione è un processo […] The post Calo nascite, Bankitalia: Solo con gli immigrati riempiti i vuoti del mercato del lavoro appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Nascite in calo, ma via libera al terzo asilo. Raccolta di firme dell’opposizione - Il gruppo consiliare “Il Cuore di Minerva” contesta la scelta dell’amministrazione comunale di Minervino di realizzare la struttura nella zona di Specchia Gallone al posto di un’area sportiva e destin ... 🔗lecceprima.it

Bonus nuovi nati: via libera alla domanda - Vediamo come fare. Dall’INPS è finalmente arrivato il via libera per la presentazione delle domande volte ad ottenere il bonus nuove nascite, l’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio ... 🔗msn.com

Calo delle nascite, il Lazio è la regione con l’età media al parto più alta in Italia - Nel Lazio, come nel resto d’Italia, le nascite sono in calo. Aumenta anche l’età media ... I motivi sono molti: non si tratta solo di libera scelta di decidere se avere dei figli o meno ... 🔗fanpage.it