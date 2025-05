Nasce Musk City? Un paese gestito da Elon Musk in Texas

Elon Musk. In Texas, gli abitanti della zona di Starbase, il sito da cui partono i razzi di SpaceX, sono chiamati alle urne per decidere se trasformare questa area in un municipio autonomo, sotto la gestione diretta di Musk. L'eventuale vittoria di questa proposta consentirebbe al magnate di gestire i servizi locali e le infrastrutture, ampliando il suo controllo sulla regione.Circa 300 persone, per lo più dipendenti di SpaceX, sono chiamate a votare oggi, con l'urna aperta fino alle 19 (ora locale, l'una di domenica notte in Italia). La proposta riguarda il complesso Starbase, una zona costiera di 4 chilometri quadrati al confine con il Messico, che potrebbe diventare una città a tutti gli effetti. La maggior parte degli elettori ha già partecipato al voto anticipato.

