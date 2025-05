Nasce il Rotary Club Piacenza Primogenita

Nasce il Rotary Club Piacenza Primogenita - A pochi mesi dal prestigioso traguardo del centenario che il Rotary Club Piacenza si appresta a celebrare nel 2026, nasce oggi il Rotary Club Satellite Piacenza Primogenita, espressione concreta di uno slancio rinnovato verso il futuro. «È un grande onore essere il primo presidente questo nuovo... 🔗ilpiacenza.it

