Narni festa del patrono San Giovenale | tutti gli appuntamenti della giornata

© Ternitoday.it - Narni, festa del patrono San Giovenale: tutti gli appuntamenti della giornata Narni si appresta a rendere gli onori al proprio patrono San Giovenale. Oggi, 3 maggio, per i narnesi è dunque una giornata molto importante e non solo da un punto di vista religioso. In programma ci sono gli appuntamenti consueti che caratterizzano da sempre questa giornata. Alle 10.30, in. 🔗 si appresta a rendere gli onori al proprioSan. Oggi, 3 maggio, per i narnesi è dunque unamolto importante e non solo da un punto di vista religioso. In programma ci sono gliconsueti che caratterizzano da sempre questa. Alle 10.30, in. 🔗 Ternitoday.it

