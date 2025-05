Napoli un cono di mozzarella contro i dazi di Trump

Napoli un cono salato con ricotta e mozzarella di bufala per combattere i dazi di Trump. È questa l'ultima trovata di Michele Esposito, imprenditore partenopeo, amministratore di mozzarella Food Experience, che ha lanciato questo innovativo prodotto alimentare per valorizzare la filiera corta e i prodotti a chilometro zero in risposta ai dazi voluti dal governo americano. "Con questi prodotti - chiarisce Michele Esposito - vogliamo approfittare dei flussi turistici per far conoscere al mondo le eccellenze del nostro territorio, investendo nella nostra città e creando nuovi posti di lavoro".

Napoli, un cono di mozzarella contro i dazi di Trump - Da Napoli un cono salato con ricotta e mozzarella di bufala per combattere i dazi di Trump. È questa l’ultima trovata di Michele Esposito, imprenditore partenopeo, amministratore di Mozzarella Food Experience, che ha lanciato questo innovativo prodotto alimentare per valorizzare la filiera corta e i prodotti a chilometro zero in risposta ai dazi voluti dal governo americano. “Con questi prodotti – chiarisce Michele Esposito – vogliamo approfittare dei flussi turistici per far conoscere al mondo le eccellenze del nostro territorio, investendo nella nostra città e creando nuovi posti di lavoro”. 🔗lapresse.it

