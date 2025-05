Napoli tenta di accedere in un reparto riservato al personale e picchia dottoressa | denunciato

© Teleclubitalia.it - Napoli, tenta di accedere in un reparto riservato al personale e picchia dottoressa: denunciato personale sanitario a Napoli. Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, una dottoressa è stata aggredita all’interno dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico della città. L’autore è un uomo di 57 anni che, tentando di accedere a un reparto riservato al personale, ha perso il controllo dopo essere stato .L'articolo Napoli, tenta di accedere in un reparto riservato al personale e picchia dottoressa: denunciato Teleclubitalia. 🔗 Ancora un episodio di violenza ai danni delsanitario a. Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio, unaè stata aggredita all’interno dell’ospedale Pellegrini, nel centro storico della città. L’autore è un uomo di 57 anni che,ndo dia unal, ha perso il controllo dopo essere stato .L'articolodiin unalTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

