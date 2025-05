Napoli teatro del mondo | studenti e docenti ricordano Eduardo De Simone e Pino Daniele alla Federico II

Napoli teatro del mondo' è il ciclo di incontri che nel suo secondo appuntamento parlerà di Eduardo De Filippo, Roberto De Simone, Pino Daniele'. L'iniziativa, promossa e organizzata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II attraverso il progetto F2 Cultura in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo – CLA, patrocinata da 'Neapolis 2500', si terrà lunedì 5 maggio 2025, alle 10, nel Complesso Monumentale federiciano dei Santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino, 10, a Napoli . Una che intende omaggiare tre figure dell'arte partenopea che hanno contribuito a far conoscere e apprezzare la città di Napoli , la sua arte e la sua cultura in tutto il mondo. Dopo i saluti della professoressa Angela Zampella, Prorettrice della Federico II e coordinatrice di F2 Cultura, e di Laura Valente, Direttrice artistica delle Celebrazioni Neapolis 2500, interverranno i federiciani Nicola De Blasi, Cristiana Di Bonito, Pasquale Sabbatino, e Pier Luigi Razzano, coordinati da Francesco Montuori, Direttore del Centro Linguistico di Ateneo.

