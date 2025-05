Napoli spunta Succivo per il nuovo centro sportivo | area a 30 minuti dalla città

© Napolipiu.com - Napoli, spunta Succivo per il nuovo centro sportivo: area a 30 minuti dalla città Napoli, spunta Succivo per il nuovo centro sportivo: area a 30 minuti dalla città">Castel Volturno – Il futuro centro sportivo del Napoli potrebbe sorgere in un’area del tutto inedita: Succivo, in provincia di Caserta, a meno di mezz’ora di auto da Napoli. Come rivela il Corriere dello Sport, il nuovo nome è emerso dalla lista dei sopralluoghi effettuati dai dirigenti incaricati da Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo di individuare il terreno ideale dove costruire l’impianto che ospiterà la prima squadra e tutto il settore giovanile.L’area in questione risponde ad alcuni dei requisiti fondamentali: buona logistica, vicinanza alla stazione di Afragola, e la presenza di un campo comunale che – con l’installazione di una tribuna – potrebbe diventare sede delle partite della Primavera, anche per la Youth League. 🔗 per ila 30">Castel Volturno – Il futurodelpotrebbe sorgere in un’del tutto inedita:, in provincia di Caserta, a meno di mezz’ora di auto da. Come rivela il Corriere dello Sport, ilnome è emersolista dei sopralluoghi effettuati dai dirigenti incaricati da Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo di individuare il terreno ideale dove costruire l’impianto che ospiterà la prima squadra e tutto il settore giovanile.L’in questione risponde ad alcuni dei requisiti fondamentali: buona logistica, vicinanza alla stazione di Afragola, e la presenza di un campo comunale che – con l’installazione di una tribuna – potrebbe diventare sede delle partite della Primavera, anche per la Youth League. 🔗 Napolipiu.com

Se ne parla anche su altri siti

Mercato Napoli, spunta un nuovo nome per la fascia sinistra: piace a Manna - Il ds del Napoli lo mette nel mirino, il suo nome sta emergendo nelle ultime ore: i dettagli. La questione relativa agli esterni del Napoli è una “ferita” ancora aperta fin dall’addio di Khvicha Kvaatskhelia. David Neres si è rivelato un giocatore di livello ma piuttosto altalenante dal punto di vista fisico. Il forfait annunciato contro il Monza, poi, ha riaperto tutte le discussioni in merito al futuro attaccante esterno che il Napoli dovrà provare a prendere in vista della prossima stagione. 🔗spazionapoli.it

Osimhen alla Juventus, spunta un nuovo ostacolo: l’assist involontario al Napoli - Victor Osimhen alla Juventus resta un passaggio complicato e spunta un nuovo ostacolo che si trasformerebbe in un assist per il Napoli: di cosa si tratta Il calciomercato è un gioco di incastri, ogni pezzo deve trovare il suo posto, ma a volte basta una mossa sbagliata per mandare tutto all’aria. E in questo rompicapo estivo, il filo che lega la Juventus a Victor Osimhen sembra sempre più ingarbugliato. 🔗spazionapoli.it

Osimhen, spunta un nuovo club interessato: affare caldissimo per il Napoli - Victor Osimhen dovrà trovare una sistemazione definitiva durante la prossima estate e, nelle ultime ore, sarebbe spuntato un nuovo club che potrebbe trattare con il Napoli Ha rappresentato un ostacolo importante nel calciomercato estivo del Napoli. La mancata cessione di Victor Osimhen resta un problema per gli azzurri, che sperano di poter rimediare nella prossima sessione di trattative. Il prestito al Galatasaray terminerà a fine stagione, con l’attaccante che farà rientro a Napoli. 🔗spazionapoli.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovo centro sportivo Napoli, spunta nuova ipotesi a Succivo! La zona ed il progetto di ADL; Ucciso il sala slot, il fratello: Daddà sei come un diamante. Ma spunta omaggio al killer su Tik Tok; Omicidio dei fratelli Marradino, fermato e interrogato il presunto killer; Marco e Claudio Marrandino uccisi in strada, il killer ha minacciato anche un carabiniere: spunta il video dell'omicidio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovo centro sportivo Napoli, spunta nuova ipotesi a Succivo! La zona ed il progetto di ADL - Notizie Napoli calcio - La nuova casa calcistica della SSC Napoli è ancora alla ricerca della zona adatta per farla sorgere. Il patron De Laurentiis, con i dirigenti incaricati, stanno provando a chiu ... 🔗msn.com

Calciomercato Napoli, per il dopo Insigne spunta anche un big della Serie A - L'inserimento del Napoli può comunque cambiare le carte in tavola. Il tutto nonostante gli azzurri abbiano già chiuso per il nuovo esterno sinistro. Che, evidentemente, da solo non può bastare. Napoli ... 🔗fantacalcio.it

Napoli-Torino, Conte cambia modulo: nuovi ruoli per Olivera e McTominay, l’undici provato - Napoli Torino – Possibili novità in arrivo per il Napoli in questa 34^ giornata. Mister Antonio Conte, anche per sopperire ad alcune assenze pesanti, medita di attuare un cambio modulo. L’infortunio ... 🔗fantamaster.it