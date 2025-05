Napoli si scioglie il sangue di San Gennaro | è il terzo miracolo folla di fedeli in corteo

© Affaritaliani.it - Napoli, si scioglie il sangue di San Gennaro: è il terzo miracolo, folla di fedeli in corteo sangue del patrono di Napoli si è sciolto tra gli applausi 🔗 Alle 18.09 nella Basilica di Santa Chiara, ildel patrono disi è sciolto tra gli applausi 🔗 Affaritaliani.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Napoli, sparatoria a San Giovanni prima della via Crucis. Le parole di don Battaglia: «Ora basta spari e violenza» - Cambio di programma all?ultimo momento. Il cardinale sposta la veglia del sabato santo dalla Cattedrale alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, dopo la... 🔗ilmattino.it

?Napoli Milionaria!? torna al San Carlo: aprirà le celebrazioni dei 2500 anni della città - A 80 anni dalla sua prima rappresentazione al Teatro di San Carlo, torna «Napoli Milionaria!» di Eduardo De Filippo, in un evento speciale che darà il via alle celebrazioni... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, si scioglie il sangue di San Gennaro: è il terzo miracolo, folla di fedeli in corteo; Napoli: sangue si scioglie, san Gennaro fa anche terzo miracolo; Sangue di San Gennaro non si è sciolto, niente miracolo: cosa significa per Napoli secondo la tradizione; Napoli, miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie prima della celebrazione eucaristica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Gennaro, a Napoli si ripete la liquefazione del sangue - Si è ripetuta a Napoli la liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 18.09 nella Basilica di Santa Chiara, dove si è conclusa la processione partita dalla Cattedrale. (AN ... 🔗ansa.it

Miracolo di San Gennaro oggi a Napoli: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio nella basilica di Santa Chiara - San Gennaro ripete il miracolo di maggio: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio a Santa Chiara dove la reliquia è arrivata come ogni anno dopo una lunga processione partita ... 🔗msn.com

Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno - Napoli ha atteso con trepidazione il primo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Ecco perché accade oggi. 🔗lalucedimaria.it