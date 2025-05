Napoli San Gennaro | è avvenuto il primo miracolo dell’anno

© Lalucedimaria.it - Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno miracolo della liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il San Gennaro e che ancora una volta ha risposto. Napoli si prepara al primo miracolo dell’anno del suo Santo Patrono, Gennaro. E, come sempre, le preghiere non mancano come, anche, lo sfondo storico che accompagna . L'articolo Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno proviene da La Luce di Maria. 🔗 L’attesa deldella liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il Sane che ancora una volta ha risposto.si prepara aldel suo Santo Patrono,. E, come sempre, le preghiere non mancano come, anche, lo sfondo storico che accompagna . L'articolo, San: èilproviene da La Luce di Maria. 🔗 Lalucedimaria.it

Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua - (Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2025 “Non è possibile integrare il fanatismo islamico, l'estremismo islamico: non ti piace il crocifisso? Torna a casa tua, Non ti piace Gesù bambino? Torna a casa tua, Non ti piace San Gennaro? torna a casa tua..” Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento all'evento della Lega "Tutto un altro mondo, tutta un'altra sicurezza. La sfida della legalità" a Napoli. 🔗liberoquotidiano.it

Jorit restaura il murale di San Gennaro restituendolo alla città di Napoli - Lo street artist Jorit, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, ha effettuato un intervento per ripristinare la sua opera, che raffigura il patrono della città. Con il sostegno del Comune di Napoli, lo street artist Jorit, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, ha effettuato un intervento per ripristinare la sua opera, che raffigura il patrono […] 🔗2anews.it

Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno - Napoli ha atteso con trepidazione il primo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Ecco perché accade oggi. 🔗lalucedimaria.it

San Gennaro, folla alla processione delle reliquie - Dal duomo di Napoli è partita la processione che condurrà le reliquie di san Gennaro, patrono della città e della regione, fino alla basilica di Santa Chiara dove si attenderà l'evento della liquefazi ... 🔗ansa.it

Miracolo di San Gennaro oggi: la statua in processione - È già gremito il Duomo di Napoli, pronto al miracolo di San Gennaro di oggi, 4 maggio, quello del popolo. Quello di oggi, infatti, è il primo dei tre eventi annuali ... 🔗msn.com