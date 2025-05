Napoli quanti punti mancano per lo Scudetto Raspadori è l'uomo in più 5 goal per un +10 in classifica

punti per il trionfo. Indipendentemente da quello che farà l`Inter da qui alla fine del campionato. L`1-0 contro il Lecce regala al Napoli.

Inter, quanti punti mancano allo scudetto - Quanti punti mancano allo scudetto. L’Inter ieri ha battuto a San Siro il Cagliari per 3-1 e allunga momentaneamente a + 6 sul Napoli che giocherà lunedì in casa contro l’Empoli. Mancano 6 giornate alla fine della stagione e 18 punti a disposizione. In uno scenario in cui il Napoli le vinca tutte, ai nerazzurri bastano 5 vittorie e 1 pareggio per laurearsi campioni d’Italia, quindi 16 punti nelle prossime 6 giornate. 🔗ilnerazzurro.it

Sassuolo la Serie A si avvicina. Quanti punti mancano per la promozione nel massimo campionato? - È sempre più vicino il ritorno nel campionato di Serie A del Sassuolo, primo in classifica con 69 punti. Ecco quanti ne mancano ancora per festeggiare la promozione È sempre più vicino il ritorno nel campionato di Serie A del Sassuolo, primo in classifica con 69 punti nel campionato cadetto. Gli emiliani, hanno un vantaggio […] 🔗calcionews24.com

Raspadori titolare? Quanti punti ha fatto il Napoli quando è partito dall’inizio - Jack Raspadori potrebbe partire titolare nella sfida tra Napoli e Torino, ma quanti punti hanno fatto gli azzurri quando l’attaccante ha iniziato dal primo minuto? I numeri Il Napoli ha il destino nelle proprie mani e non potrà fallire la sfida contro il Torino in programma domani sera, 27 aprile, a partire dalle 20.45. Gli azzurri si giocano una fetta importantissima dello scudetto, scendendo in campo dopo quasi 4 ore dal fischio finale del big match tra Inter e Roma, che permetterà di capire se i nerazzurri avranno ottenuto 3 punti pesantissimi o se avranno steccato la gara. 🔗spazionapoli.it

Napoli, quanti punti mancano per lo Scudetto. Raspadori è l'uomo in più, 5 goal per un +10 in classifica - Sette punti per il trionfo. Indipendentemente da quello che farà l`Inter da qui alla fine del campionato. L`1-0 contro il Lecce regala al Napoli e ad Antonio Conte. 🔗calciomercato.com

Napoli, mancano 10 punti per lo Scudetto. Ma Conte è preoccupato per tre giocatori - Il Napoli si avvicina alla vittoria del quarto Scudetto, nelle prossime quattro gare dovrà conquistare 10 punti per avere la certezza matematica della vittoria del tricolore. Un successo che sarebbe c ... 🔗msn.com

Napoli, Manna: "Quanto Scudetto vale stasera? Ogni partita ora è importantissima. Dipende da noi" - Fra pochi minuti, a Lecce, il Napoli di Antonio Conte si gioca contro la squadra di Marco Giampaolo tre punti che potrebbero permettere ai partenopei di respingere a priori ogni tentativo di assalto d ... 🔗msn.com