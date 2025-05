Napoli piange Francesco Manguso esperto medico e riferimento per i pazienti affetti da MICI

pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) piangono la prematura scomparsa di Francesco Manguso, stimato dirigente medico presso l'unità di gastroenterologia dell'Ospedale Cardarelli di Napoli.La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio. Francesco Manguso era un medico esperto e punto di riferimento nel campo delle MICI, patologie che in Italia colpiscono circa 250.000 persone, di cui oltre 2500 nella sola Campania.A dare la triste notizia è stata AMICI ETS, l'Associazione nazionale per le Malattie infiammatorie croniche dell'intestino, di cui Francesco Manguso era un membro stimato del Comitato medico scientifico. L'associazione ha voluto ricordare la sua umanità e la grande competenza che dimostrava nel rapporto con i suoi numerosi pazienti, qualità che lo rendevano particolarmente apprezzato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

